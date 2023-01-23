Українець домігся списання 481 тисячі доларів боргу у ПриватБанку через суд

Обухівський районний суд Київської області ухвалив рішення, згідно з яким борг на рахунку клієнту ПриватБанку анулюють. Позику було визнано незаконною, а банк зобов'язали повернути усі списані до цього кошти.

Згідно з матеріалами справи № 372/3067/22, чоловік у 2007-му році взяв борг на купівлю квартири. Разом з усіма платежами сума становила 87 305 доларів. Згодом чоловік перестав виплачувати банку гроші, а квартиру довелося продати, щоб покрити борги.

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Банк не закрив позику

Тільки у 2022 році, коли чоловік відкрив рахунок у "ПриватБанку", він дізнався про наявність на своє ім'я боргу у розмірі 481 тисячі доларів. Тобто, банк після оплати боргу продовжив вимагати повернути кредит з урахуванням відсотків, які зростали з кожним роком.

Суд це визнав незаконним. Він постановив, що "ПриватБанк" має списати зазначений борг та повернути кошти на картковому рахунку, які списувались в рахунок відсотків.

Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК" списати з карткового рахунку заборгованість у сумі 481435,80 доларів США. Стягнути з акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" на користь держави судовий збір у розмірі 2977 гривень 20 копійок,

– йдеться в рішенні суду.

До цього, у 2016 році, "ПриватБанк" звертався до цього ж суду для стягнення кредитної заборгованості і відсотків. Тоді суд відмовив банку у задоволенні його вимог.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справу депутатки від "Слуги народу" Маргарити Шол було передано до суду. Вона не вказувала у декларації інформацію про оренду квартири вартістю приблизно 5 мільйонів гривень.