В Україні інфляція зросла до понад 20% річних: що подорожчало найбільше

У червні споживча інфляція в Україні пришвидшилась до 20,1% річних. Найбільше за місяць зросли за місяць ціни на пальне, а от непродовольчі товари подорожчали найменше.

Ситуація з інфляцією у червні

Пришвидшення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми чинниками, насамперед пов’язаними із війною:

порушення виробничих та логістичних шляхів,

руйнування активів та інфраструктури,

обмеженість запасів та можливостей імпорту,

окупація територій.

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Що стримувало інфляцію у червні

В НБУ зауважили, що інфляційні очікування надалі погіршуються.

Серед факторів, котрі стримували інфляцію регулятор виділив фіксований обмінний курс та мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги.

Стримують інфляцію фіксований обмінний курс гривні та мораторій на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення,

– мовиться в огляді НБУ.

Динаміка росту інфляції / Інфографіка НБУ

Раніше регулятор прогнозував, що рівень інфляції в Україні до кінця 2022 року може скласти 20% річних. Однак у НБУ вважають, що це той рівень, який можна контролювати.

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Як зросли ціни на різні категорії

У червні продовжили зростати ціни на сирі продукти (овочі та фрукти). У НБУ пояснили, що це насамперед пов’язано із:

появою ранніх овочів, які цього року значно дорожчі унаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на їх вирощуванні;

зростанням витрат на їх виробництво і постачання.

Також дорожчали у минулому місяці крупи, зокрема гречка, через обмеженість власних запасів та можливостей імпорту. Швидше зростали ціни на м’ясо, зокрема через скорочення пропозиції зі східних та центральних областей. В асоціації "Свинарі України" розповіли, що зростання закупівельних цін переважно фіксували у центральних та східних областях. Діапазон закупівельних цін у центральних областях підвищився до 58 – 61 гривень за кілограм, в східних – до 61 – 63 гривні за кілограм, в західних – 57 гривень за кілограм.

Вартість пального

Після скасування державного регулювання цін на пальне, ринок поступово насичується, а дефіцит пального прогнозовано зникне ближче до осені. Про це свідчить й середня вартість пального на АЗС. 6 липня бензин А-95 подешевшав на 9 копійок до 50,52 гривні за літр, дизель на 11 копійок до 49,50 гривні за літр, а автогаз на 50 копійок до 37,28 гривні за літр.

Хоча за оцінками експертів дефіцит пального в Україні зникне ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками, ціни вже стабілізувалися, хоча й на високому рівні,

– вважають в НБУ.

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Динаміка росту цін / Інфографіка НБУ

Ситуація з інфляцією у світі

ІСЦ (Індекс споживчих цін) – це показник, який характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого (власного) споживання.

Регулятор підкреслив, що інфляція у світі продовжує зростати, передусім через високі ціни на енергоносії, що дедалі збільшує витрати на виробництво продукції та, відповідно, погіршує ділові очікування.

Інфляція в Єврозоні зросла до максимального рівня за всю історію об’єднання, сягнувши у червні 8,6% річних, передає Financial Times. Тому Європейський центробанк оголосив про підвищення процентної ставки вже у липні.

У США інфляція зросла до рекордних 8,6% річних. Тому ФРС (центробанк) суттєво переглянула темпи підвищення ставок у 2022 – 2023 роках для приборкання інфляції.

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