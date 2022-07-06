В Украине инфляция выросла до более чем 20% годовых: что подорожало больше всего

В июне потребительская инфляция в Украине ускорилась до 20,1% годовых. Больше всего за месяц выросли цены на топливо, а вот непродовольственные товары подорожали меньше.

Ситуация с инфляцией в июне

Ускорение инфляции обусловливалось как общемировыми тенденциями, в том числе высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной.

нарушение производственных и логистических путей,

разрушение активов и инфраструктуры,

ограниченность запасов и возможностей импорта,

оккупация территорий.

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Что сдерживало инфляцию в июне

В НБУ отметили, что инфляционные ожидания и дальше ухудшаются.

Среди факторов, сдерживавших инфляцию, регулятор выделил фиксированный обменный курс и мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги.

Сдерживают инфляцию фиксированный обменный курс гривны и мораторий на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения,

– говорится в обзоре НБУ.

Динамика роста инфляции / Инфографика НБУ

Ранее регулятор прогнозировал, что уровень инфляции в Украине до конца 2022 года может составить 20% годовых. Однако в НБУ считают, что это уровень, который можно контролировать.

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Как выросли цены на разные категории

В июне продолжили расти цены на сырые продукты (овощи и фрукты). В НБУ объяснили, что это, прежде всего, связано с:

появлением ранних овощей, которые в этом году значительно дороже вследствие временной оккупации южных регионов, специализирующихся на их выращивании;

ростом затрат на их производство и снабжение.

Также дорожали в прошлом месяце крупы, в том числе гречка, из-за ограниченности собственных запасов и возможностей импорта. Быстрее росли цены на мясо, в частности из-за сокращения предложения из восточных и центральных областей. В ассоциации "Свиноводы Украины" рассказали, что рост закупочных цен в основном фиксировали в центральных и восточных областях. Диапазон закупочных цен в центральных областях повысился до 58 – 61 гривен за килограмм, в восточных – до 61 – 63 гривны за килограмм, в западных – 57 гривен за килограмм.

Стоимость горючего

После отмены государственного регулирования цен на горючее рынок постепенно насыщается, а дефицит горючего прогнозируемо исчезнет ближе к осени. Об этом свидетельствует и средняя стоимость горючего на АЗС. 6 июля бензин А-95 подешевел на 9 копеек – до 50,52 грн за литр, дизель на 11 копеек – до 49,50 грн за литр, а автогаз на 50 копеек – до 37,28 грн за литр.

Хотя по оценкам экспертов дефицит горючего в Украине исчезнет ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, цены уже стабилизировались, хоть и на высоком уровне,

– считают в НБУ.

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Динамика роста цен / Инфографика НБУ

Ситуация с инфляцией в мире

ИПЦ (Индекс потребительских цен) – это показатель, характеризующий изменения во времени общего уровня цен на товары и услуги, которые покупает население для непроизводственного (собственного) потребления.

Регулятор подчеркнул, что инфляция в мире продолжает расти, прежде всего из-за высоких цен на энергоносители, что увеличивает затраты на производство продукции и, соответственно, ухудшает деловые ожидания.

Инфляция в Еврозоне выросла до максимального уровня за всю историю объединения, достигнув в июне 8,6% годовых, передает Financial Times. Потому Европейский центробанк объявил о повышении процентной ставки уже в июле.

В США инфляция выросла до рекордных 8,6% годовых. Поэтому ФРС (центробанк) существенно пересмотрела темпы повышения ставок в 2022 – 2023 годах для подавления инфляции.

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