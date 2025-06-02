В Україні можливий дефіцит газу, – Зеленський

Україна може зіткнутися з дефіцитом газу внаслідок масованих російських атак по інфраструктурі. Частину можливостей втрачено.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про дефіцит газу

Президент повідомив про можливий дефіцит газу через атаки Росії на газову інфраструктуру України.

Були масовані атаки по газосховищах і по об'єктах видобутку. Ми втратили частину можливостей, які зараз поступово відновлюємо,

– заявив Володимир Зеленський.

Водночас зазначив, що Україна вже знайшла частину необхідного обсягу газу. Втім, не вистачає ще близько половини ресурсу для повного покриття потреб.

"Ми домовилися з міністром енергетики, що будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення", – сказав президент.

Зеленський також зазначив, що йдеться про закупівлю газу на суму приблизно 1 мільярд євро. Розповів, що обговорює це питання з прем'єром Норвегії.