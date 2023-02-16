В Україні подешевшало сало та свинина: де найвигідніше купити
Джерело:"Мінфін"
У лютому в Україні суттєво подешевшало солоне сало та різні види свинини. Курятина навпаки почала дорожчати.
Яке м'ясо подешевшало
Cвиняча грудинка
Згідно з даними "Мінфіну", свиняча грудинка зараз коштує у середньому 166,54 гривні, що на 8,27 гривні дешевше за середньозважену ціну у лютому. У деяких супермаркетах ціна ще дешевше, наприклад, у "Novus" її можна купити по 154 гривень за кілограм.
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Свиняча лопатка
Ціна на лопатку у порівняні з минулим місяцем зменшилася майже на чотири гривні за кілограм – з 162,24 гривні до 158,55 гривні. У магазинах Metro та Varus ціни нижчі – 144,90 гривні та 152,90 гривні.
Свиняча підчеревина
Кілограм підчеревини подешевшав більше ніж на чотири гривні – минулого місяця це м'ясо продавали по 165,13, а зараз – по 161,71 за один кілограм. В "Ашані" та "Novus" можна придбати підчеревину за 152,95 гривні та 159,00 гривні відповідно.
Домашнє та солоне сало
Вартість домашнього сала у лютому не змінилася – вона становить 189 гривень за кілограм. Натомість солоне сало подешевшало у середньому на 23 гривні. У січні його можна було купити у середньому по 270,20, а зараз один кілограм коштує близько 247,15 гривні.
Курятина подорожчала
У лютому підвищилися середньостатистичні ціни на усі види курятини. Курячі гомілки за місяць подорожчали з 71,15 до 72,45 за кілограм. Філе зросло у ціні на 3 гривні – з 138,38 за кілограм до 141,27. А курячі стегна подорожчали на 4 гривні – з 97,75 гривні до 101,95 гривні за кілограм.
Ціни на пальне продовжують спадати
- Ціни на пальне усіх марок сильно спадають з грудня минулого року. У цілому ціни на бензин та дизель втратили 4-5 гривень на літр, а скраплений газ втратив майже 15% ціни.
- За прогнозом директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, у лютому мінімально вартість пального усіх марок може зменшитися на 1–2 гривні за літр.