Виключно технічний крок, – Фурса про переддефолтний кредитний рейтинг України

Погіршення кредитного рейтингу України фактично нічого не означає. Київ і надалі зможе отримувати кошти від США, Євросоюзу, МВФ тощо.

Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, Україні погіршили кредитний рейтинг через реструктуризацію боргу перед інвесторами. Вони погодилися заморозити усі виплати на найближчі 2 роки.

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Але насправді нічого катастрофічного не сталося. Такі рейтингові агенції як Fitch і S&P завжди реагують на реструктуризацію. Тут важливо розуміти контекст: усі знають, що Україна перебуває у війні, тому інвестори спокійно погодилися на реструктуризацію боргів.

Причина зрозуміла і нам, і інвесторам. Тому підриву довіри не сталося. Інвестори бачать, що уряд комунікує з ними професійно. Тому вони йдуть на зустріч. Всі розуміють, що в цьому випадку платити по боргах було б ірраціонально та нерозумно, – наголошує Фурса.

Підтримка від міжнародних партнерів на кшталт США, ЄС, Світового банку та МВФ не зміниться з погіршення кредитного рейтингу. Утім, Україна обріже собі доступ до ринкового фінансування. Однак, як зазначив Фурса, комерційні інвестори і так не дають в борг через війну.

Фурса про погіршення кредитного рейтингу України: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно агентства Fitch і S&P знизили кредитний рейтинг України. До прикладу, S&P визначили його на рівні "SD" (selective default), а євробондів – на рівні "D". Коли реструктуризація набуде чинності, тоді рейтинг України зросте.