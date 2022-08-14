Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, Украине ухудшили кредитный рейтинг из-за реструктуризации долга перед инвесторами. Они согласились заморозить все выплаты на ближайшие 2 года.

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Но на самом деле ничего катастрофического не произошло. Такие рейтинговые агентства, как Fitch и S&P, всегда реагируют на реструктуризацию. Здесь важно понимать контекст: все знают, что Украина находится в войне, поэтому инвесторы спокойно согласились на реструктуризацию долгов.

Причина ясна и нам, и инвесторам. Поэтому подрыва доверия не произошло. Инвесторы видят, что правительство общается с ними профессионально. Потому они идут на встречу. Все понимают, что в этом случае платить по долгам было бы иррационально и глупо, – отмечает Фурса.

Поддержка от международных партнеров к примеру США, ЕС, Всемирного банка и МВФ не изменится с ухудшением кредитного рейтинга. Впрочем, Украина обрежет доступ к рыночному финансированию. Однако, как отметил Фурса, коммерческие инвесторы и так не дают взаймы из-за войны.

Фурса об ухудшении кредитного рейтинга Украины: смотрите видео

Напомним, недавно агентства Fitch и S&P снизили кредитный рейтинг Украины. К примеру, S&P определили его на уровне "SD" (selective default), а евробондов – на уровне "D". Когда реструктуризация вступит в силу, рейтинг Украины вырастет.