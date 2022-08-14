Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, Україні погіршили кредитний рейтинг через реструктуризацію боргу перед інвесторами. Вони погодилися заморозити усі виплати на найближчі 2 роки.

До теми Якщо війна затягнеться на роки: як виживатиме економіка України

В Україні війна – і всі це розуміють

Але насправді нічого катастрофічного не сталося. Такі рейтингові агенції як Fitch і S&P завжди реагують на реструктуризацію. Тут важливо розуміти контекст: усі знають, що Україна перебуває у війні, тому інвестори спокійно погодилися на реструктуризацію боргів.

Причина зрозуміла і нам, і інвесторам. Тому підриву довіри не сталося. Інвестори бачать, що уряд комунікує з ними професійно. Тому вони йдуть на зустріч. Всі розуміють, що в цьому випадку платити по боргах було б ірраціонально та нерозумно, – наголошує Фурса.

Підтримка від міжнародних партнерів на кшталт США, ЄС, Світового банку та МВФ не зміниться з погіршення кредитного рейтингу. Утім, Україна обріже собі доступ до ринкового фінансування. Однак, як зазначив Фурса, комерційні інвестори і так не дають в борг через війну.

Фурса про погіршення кредитного рейтингу України: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно агентства Fitch і S&P знизили кредитний рейтинг України. До прикладу, S&P визначили його на рівні "SD" (selective default), а євробондів – на рівні "D". Коли реструктуризація набуде чинності, тоді рейтинг України зросте.