Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне

В Україні планують скасувати пільгове оподаткування на пальне. Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради.

В Україні повернуть акцизний збір на всі види палива

Уряд вніс до Верховної Ради законопроект 7668 про скасування пільгового оподаткування на пальне, пише 24 канал. Ініціатор законопроєку – прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Тексту законопроєкту на сайті Ради ще немає. Водночас народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк інформує, що законопроєкт передбачає повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення.

Також Ярослав Железняк зазначив, поки невідомо чи є у фінальному тексті повернення ПДВ на паливо до 20%. Наразі, як підкреслив нардеп, ПДВ складає 7%.

Вкраїні подешевшало пальне

В Україні з 1 липня до 1 серпня подешевшала ціна пального. Найпомітніше знизилась цін на автогаз та дизельне пальне. У серпні ціна автогазу знизилась на гривню.

Найбільше цей вид пального подешевшав у компанії Prime – на 4 гривні, до 29 гривні за літр. Натомість бензин марки "А-95" практично не змінився.

У Нацбанку заявили, що зниженню цін сприяло насичення ринку та налагодження логістики. Повідомлялося, що темпи зростання цін на пальне знизилися до 77,7% річних.

Зауважимо, що в липні в Україні імпорт бензину, дизелю та автогазу зріс на 125 тисячі тонн у порівнянні з червнем. Найбільше за місяць зріс імпортні постачання бензинів – на 45%

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