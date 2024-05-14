В Україні запустили дві нові глибинні газові свердловини
Джерело:"Нафтогаз"
"Нафтогаз" запустив ще дві високопродуктивні газові свердловини. Разом вони даватимуть 390 тисяч кубометрів газу на добу.
Що відомо про нові свердловини
На одному з найглибших родовищ компанії "Укргазвидобування", яке входить до Групи "Нафтогаз", було введено в експлуатацію дві високодебітні свердловини.
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Вони здатні сумарно видобувати 390 тисяч кубометрів газу на добу: 270 тисяч і 120 тисяч кубометрів відповідно.Цікаво! Ці свердловини, мають глибину 6 200 метрів і 6 225 метрів, розташовані на одному пласті й були пробурені майже одночасно, тому їх часто називають "близнючками".
Свердловини було пробурено за 8 місяців, що значно швидше за звичайний термін у 2-3 роки.
Раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців. Лише системно покращуючи технологічні процеси, ми даємо кращий результат та посилюємо енергетичну стійкість України.
Як пробурили "свердловини-близнючки"
У 2024 році "Нафтогаз" має намір збільшити обсяг видобутку газу до 15 мільярдів кубометрів.Цікаво! Ідея пробурювання обох свердловин виникла у центрі 3D-моделювання УкрНДІгазу, а конкретні місця для буріння визначив спеціаліст Дмитро Овчаренко. Виклики, пов’язані з великою глибиною свердловин, вдалося подолати завдяки високоскладним каротажним роботам.
Нині роботи на родовищі тривають, і незабаром ми завершимо буріння чергової оціночно-експлуатаційної свердловини.Зауважте! З початку року "Укргазвидобування" вже ввело в експлуатацію сім нових високодебітних свердловин, у тому числі згадані свердловини-близнючки.