Що відомо про нові свердловини

На одному з найглибших родовищ компанії "Укргазвидобування", яке входить до Групи "Нафтогаз", було введено в експлуатацію дві високодебітні свердловини.

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Вони здатні сумарно видобувати 390 тисяч кубометрів газу на добу: 270 тисяч і 120 тисяч кубометрів відповідно.

Цікаво! Ці свердловини, мають глибину 6 200 метрів і 6 225 метрів, розташовані на одному пласті й були пробурені майже одночасно, тому їх часто називають "близнючками".

Свердловини було пробурено за 8 місяців, що значно швидше за звичайний термін у 2-3 роки.

Олексій Чернишов Очільник Групи Нафтогаз Раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців. Лише системно покращуючи технологічні процеси, ми даємо кращий результат та посилюємо енергетичну стійкість України.

Як пробурили "свердловини-близнючки"

У 2024 році "Нафтогаз" має намір збільшити обсяг видобутку газу до 15 мільярдів кубометрів.

Цікаво! Ідея пробурювання обох свердловин виникла у центрі 3D-моделювання УкрНДІгазу, а конкретні місця для буріння визначив спеціаліст Дмитро Овчаренко. Виклики, пов’язані з великою глибиною свердловин, вдалося подолати завдяки високоскладним каротажним роботам.

Нині роботи на родовищі тривають, і незабаром ми завершимо буріння чергової оціночно-експлуатаційної свердловини.

Зауважте! З початку року "Укргазвидобування" вже ввело в експлуатацію сім нових високодебітних свердловин, у тому числі згадані свердловини-близнючки.