Що відомо про нові свердловини
На одному з найглибших родовищ компанії "Укргазвидобування", яке входить до Групи "Нафтогаз", було введено в експлуатацію дві високодебітні свердловини.
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Вони здатні сумарно видобувати 390 тисяч кубометрів газу на добу: 270 тисяч і 120 тисяч кубометрів відповідно.
Свердловини було пробурено за 8 місяців, що значно швидше за звичайний термін у 2-3 роки.
Раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців. Лише системно покращуючи технологічні процеси, ми даємо кращий результат та посилюємо енергетичну стійкість України.
Як пробурили "свердловини-близнючки"
У 2024 році "Нафтогаз" має намір збільшити обсяг видобутку газу до 15 мільярдів кубометрів.
Нині роботи на родовищі тривають, і незабаром ми завершимо буріння чергової оціночно-експлуатаційної свердловини.