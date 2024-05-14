Что известно о новых скважинах
На одном из самых глубоких месторождений компании "Укргаздобыча", которое входит в Группу "Нафтогаз", было введено в эксплуатацию две высокодебитные скважины.
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Они способны суммарно добывать 390 тысяч кубометров газа в сутки: 270 тысяч и 120 тысяч кубометров соответственно.
Скважины были пробурены за 8 месяцев, что значительно быстрее обычного срока в 2-3 года.
Ранее бурение таких скважин длилось от двух до трех лет. Эти же были готовы за 8 месяцев. Только системно улучшая технологические процессы, мы даем лучший результат и усиливаем энергетическую устойчивость Украины.
Как пробурили "скважины-близнецы"
В 2024 году "Нафтогаз" намерен увеличить объем добычи газа до 15 миллиардов кубометров.
Сейчас работы на месторождении продолжаются, и вскоре мы завершим бурение очередной оценочно-эксплуатационной скважины.