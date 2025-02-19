В Україні побільшало підозрілих фінансових транзакцій

Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 750 940 повідомлень про операції, що потребують перевірки. Це на 23% більше порівняно з попереднім роком.

Кількість підозрілих транзакцій зросла

Близько 99% цих повідомлень надходять від банківських установ, передає 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

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Решта повідомлень походить від небанківських фінансових організацій, як-от кредитні спілки, страхові компанії та ломбарди.

Звіти про підозрілі операції з кожним роком зростають – з 5% у 2021 до 18% торік. Проте більшість з них (82% або 1,44 мільярда операцій) все ще стосується порогових операцій.

Суми транзакцій і правова відповідальність

Після аналізу понад 1 тисячі фінансових операцій, матеріали на загальну суму 62,59 мільярда гривень були передані до відповідних правоохоронних органів.

До яких органів надійшли справи:

Національна поліція (31% або 323 справи) була направлена до Національної поліції.

Служба безпеки України – 27% (289 справ);

Національне антикорупційне бюро – 15% (156 справ);

Офіс Генерального прокурора – 7% (71 справа).

Державне бюро розслідувань – 11% (118 справ).

Податкова служба – 95 справ.

До слова! Загалом, Державна служба фінансового моніторингу перевіряє два типи операцій: порогові та підозрілі.