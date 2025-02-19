Количество подозрительных транзакций возросло

Около 99% этих сообщений поступают от банковских учреждений, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Читайте также Некоторым украинцам могут прекратить выплачивать пенсии

Остальные сообщения исходят от небанковских финансовых организаций, например кредитные союзы, страховые компании и ломбарды.

Отчеты о подозрительных операциях с каждым годом растут – с 5% в 2021 до 18% в прошлом году. Однако большинство из них (82% или 1,44 миллиарда операций) все еще касается пороговых операций.

Суммы транзакций и правовая ответственность

После анализа более 1 тысячи финансовых операций, материалы на общую сумму 62,59 миллиарда гривен были переданы в соответствующие правоохранительные органы.

В какие органы поступили дела:

Национальная полиция (31% или 323 дела) была направлена в Национальную полицию.

Служба безопасности Украины – 27% (289 дел);

Национальное антикоррупционное бюро – 15% (156 дел);

Офис Генерального прокурора – 7% (71 дело).

Государственное бюро расследований – 11% (118 дел).

Налоговая служба – 95 дел.

К слову! В общем, Государственная служба финансового мониторинга проверяет два типа операций: пороговые и подозрительные.