Кількість підозрілих транзакцій зросла
Близько 99% цих повідомлень надходять від банківських установ, передає 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
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Решта повідомлень походить від небанківських фінансових організацій, як-от кредитні спілки, страхові компанії та ломбарди.
Звіти про підозрілі операції з кожним роком зростають – з 5% у 2021 до 18% торік. Проте більшість з них (82% або 1,44 мільярда операцій) все ще стосується порогових операцій.
Суми транзакцій і правова відповідальність
Після аналізу понад 1 тисячі фінансових операцій, матеріали на загальну суму 62,59 мільярда гривень були передані до відповідних правоохоронних органів.
До яких органів надійшли справи:
- Національна поліція (31% або 323 справи) була направлена до Національної поліції.
- Служба безпеки України – 27% (289 справ);
- Національне антикорупційне бюро – 15% (156 справ);
- Офіс Генерального прокурора – 7% (71 справа).
- Державне бюро розслідувань – 11% (118 справ).
- Податкова служба – 95 справ.
До слова! Загалом, Державна служба фінансового моніторингу перевіряє два типи операцій: порогові та підозрілі.