Керівники американської компанії Axon прибули до Києва. Вони приїхали з пропозицією щодо співпраці з українськими виробниками БПЛА.

Що відомо про співпрацю між Україною та США?

Також їх цікавить обмін експертизою з Україною у сфері протидії дронів, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Зокрема заступник Міністра оборони України Сергій Боєв провів переговори із засновником та генеральним – директором компанії зі Сполучених Штатів Axon Ріком Смітом, а також генеральним директором Dedrone by Axon Аадітья Девараконда.

Україна зіштовхнулася з серйозними викликами із протидії ворожим БПЛА для захисту населення, тому найбільше нас цікавлять технології РЕБ та дрони-перехоплювачі,

– сказав заступник Міністра Сергій Боєв.

Сергій Боєв додав, що Міністерство оборони країни вже працює з українськими компаніями над масштабуванням виробництва. Однак продовжує пошук нових рішень.

Під час перемовин сторони обговорили:

технічні характеристики українських потреб;

умови співпраці щодо можливого обміну досвідом і інформацією.

Американські підприємці наголосили: світу є чому повчитися в України, якщо йдеться про практичне застосування дронів. Й вони – представники великої технологічної компанії – теж зацікавлені в цьому важливому досвіді.

Наша пропозиція сьогодні не про бізнес, а про питання захисту людей,

– заявив генеральний директор компанії Axon Рік Сміт.

Він підкреслив, що американська компанія Axon дуже натхненна українськими військовослужбовцями. Крім того, компанія також натхненна технологіями, які наразі застосовують в Україні.

Зверніть увагу! Тому для компанії Axon честь працювати разом з українцями та переймати цей досвід.