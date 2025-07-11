Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що дрони-перехоплювачі продемонстрували чудову ефективність. Вони дійсно посилять українську ППО.

До теми Ефективність підтверджена: Зеленський анонсував виробництво дронів-перехоплювачів

Треба вирішити ще одну проблему

Як наголосив Кузан, зараз важливо вирішити іншу проблему. Треба працювати над тим, аби масштабувати виробництво таких дронів та навчати нові команди, які ними керуватимуть. Не варто забувати, що й окупанти пробуватимуть модернізувати "Шахеди".

"Шахеди" є доволі неповороткими. Вони є зручними для дронів-перехоплювачів. Тим паче у нас є кілька видів такої зброї. І вони в рази дешевші за "Шахеди",

– підкреслив Кузан.

Зараз потрібно посилено домовлятися з міжнародними партнерами, аби вони виділили гроші на масштабування розробок дронів-перехоплювачів. Ворог нарощує кількість "Шахедів" та намагається їх вдосконалювати. І тут потрібно йти наввипередки.

Треба розвивати і швидкість, і номенклатуру. Додати туди прилади нічного бачення. На це потрібні величезні гроші. Але виробничий потенціал є. Питання до західних партнерів. Як так виходить, що ми воюємо, виготовляємо дрони, проводимо наукові розробки. Європа має на це гроші, але дає нам порівняно невеликі суми,

– зауважив Кузан.

Додамо, Україна вже формує нові підрозділи, щоб захистити українські міста від "Шахедів". Вони працюватимуть з дронами-перехоплювачами.