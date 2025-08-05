Що відомо про співпрацю між Україною та США?
Також їх цікавить обмін експертизою з Україною у сфері протидії дронів, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
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Зокрема заступник Міністра оборони України Сергій Боєв провів переговори із засновником та генеральним – директором компанії зі Сполучених Штатів Axon Ріком Смітом, а також генеральним директором Dedrone by Axon Аадітья Девараконда.
Україна зіштовхнулася з серйозними викликами із протидії ворожим БПЛА для захисту населення, тому найбільше нас цікавлять технології РЕБ та дрони-перехоплювачі,
– сказав заступник Міністра Сергій Боєв.
Сергій Боєв додав, що Міністерство оборони країни вже працює з українськими компаніями над масштабуванням виробництва. Однак продовжує пошук нових рішень.
Під час перемовин сторони обговорили:
- технічні характеристики українських потреб;
- умови співпраці щодо можливого обміну досвідом і інформацією.
Американські підприємці наголосили: світу є чому повчитися в України, якщо йдеться про практичне застосування дронів. Й вони – представники великої технологічної компанії – теж зацікавлені в цьому важливому досвіді.
Наша пропозиція сьогодні не про бізнес, а про питання захисту людей,
– заявив генеральний директор компанії Axon Рік Сміт.
Він підкреслив, що американська компанія Axon дуже натхненна українськими військовослужбовцями. Крім того, компанія також натхненна технологіями, які наразі застосовують в Україні.
Зверніть увагу! Тому для компанії Axon честь працювати разом з українцями та переймати цей досвід.