Ліквідована компанія IBOX заявила про відновлення роботи всіх своїх терміналів в Україні

В Україні відновили роботу всіх терміналів компанії IBOX. Раніше Нацбанк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК".

У компанії пізно ввечері 11 березня повідомили, що роботу всіх терміналів IBOX відновлено. В IBOX заявили, що за три дні відновили роботу всього парку терміналів й вони працюють на повну потужність.

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Роботу терміналів відновили 11 березня

Зазначається, що термінали готові приймати платежі по основних послугах, зокрема:

Monobank,

А-Банк,

ПУМБ,

ОТП Банк,

Sportbank,

Unex Bank,

Lifecell,

Vodafone,

Kyivstar та інші.

IBOX BANK позбавили ліцензії: що відомо

Олег Гороховський, співзасновника monobank, також підтвердив , що термінали IBOX знову приймають поповнення.

Національний банк відкликав ліцензію та ліквідував АТ "АЙБОКС БАНК" через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Банк неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру.

Банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Рішенню вивести "IBOX банк" з ринку передували численні попередження та штрафи, які йому виписував регулятор. Лише за останні два роки НБУ видав банку попередження за порушення правил фінансового моніторингу, оштрафував банк на 10 мільйонів гривень і навіть відсторонив його посадову особу.

Офіційними власниками банку, за даними НБУ, є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98%). Як пише "Економічна правда", одним з впливових осіб в "IBOX банку" є Євгеній Березовський.

У 2016 році він став головою правління банку та "завів" у нього власну мережу терміналів самообслуговування IBOX, на честь якої згодом перейменували установу. З кінця 2017 року по серпень 2021 року Березовському належали 6% акцій банку.

11 березня стало відомо, що до нових санкцій РНБО також потрапило ТОВ "Фінансова Компанія Лео", яке тісно пов'язане з IBOX банком. "Фінансова Компанія Лео" спеціалізується на розрахунках за онлайн-ігри та ігрові продукти.

Засновницею "Фінансова Компанія Лео" є Альона Шевцова. Лео разом з IBOX брав участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.