Понад 1,8 гігавата нової генерації: як Україна готує енергосистему до викликів

Україна продовжує посилювати енергетичну систему, розширюючи потужності газової та відновлюваної генерації. Одночасно країна активно інвестує у системи накопичення електроенергії, які допомагають балансувати мережу під час пікового навантаження.

Скільки нових енергопотужностей вже встановили

Міністерство енергетики продовжує координувати роботу зі створення нових генеруючих потужностей у регіонах України. Станом на сьогодні, за даними Міненерго, в країні вже встановлено близько 1,8 гігавата розподіленої газової генерації.

Найбільші обсяги когенераційних газових установок зосереджені у Київській області, де вже працює понад 219 мегаватів потужностей. До лідерів також входять Черкаська область (129,3 мегавата), Дніпропетровська (118,2 мегавата), Волинська (113,6 мегавата), Івано-Франківська (108,8 мегавата), Сумська (103,6 мегавата) та Закарпатська (100,3 мегавата).

До речі, для підприємств Дніпропетровської області вже погодили фінансування закупівлі критично важливого обладнання на сотні мільйонів євро.

У межах реалізації регіональних планів стійкості лише з березня 2026 року в експлуатацію ввели ще 388,8 мегавата газової генерації. Крім того, будівельні роботи тривають на 247 об'єктах загальною потужністю 532,2 мегавата.

Як розвивається "зелена" енергетика та накопичення енергії

Паралельно Україна активно збільшує потужності відновлюваної енергетики. За перше півріччя 2026 року в експлуатацію ввели 414,8 мегавата нових вітрових електростанцій, що складаються із 70 турбін. Загальна встановлена потужність вітрової генерації вже досягла 1,115 гігавата. Найбільше таких об'єктів працює у Миколаївській області (понад 400 мегаватів) та Одеській області (понад 200 мегаватів).

Продовжує зростати і сонячна генерація. За даними НЕК "Укренерго", загальна потужність сонячних електростанцій в Україні становить близько 7,3 гігавата. Із них 5,4 гігавата припадає на промислових виробників, ще 2,25 гігавата – на активних споживачів, які виробляють електроенергію для власних потреб. Найбільші сонячні потужності зосереджені у Дніпропетровській області (947 мегаватів), Миколаївській (782 мегаватів) та Одеській (515 мегаватів).

Водночас одним із найдинамічніших напрямів розвитку енергосистеми стали установки зберігання енергії. За останній рік їхня сукупна потужність зросла більш ніж у 300 разів і перевищила 600 мегаватів. Такі системи накопичують надлишки електроенергії, виробленої сонячними електростанціями вдень, а потім віддають її в мережу під час ранкових та вечірніх піків споживання, допомагаючи підтримувати стабільність української енергосистеми.

Тим часом російська армія цілеспрямовано атакувала газову інфраструктуру України. Протягом останніх трьох днів окупанти обстрілювали об'єкти видобутку і завдали значних руйнувань.