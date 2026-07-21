Сколько новых энергетических мощностей уже установлено

Министерство энергетики продолжает координировать работу по созданию новых генерирующих мощностей в регионах Украины. По состоянию на сегодня, по данным Минэнерго, в стране уже установлено около 1,8 гигаватта распределенной газовой генерации.

Наибольшие объемы когенерационных газовых установок сосредоточены в Киевской области, где уже работает более 219 мегаватт мощностей. В число лидеров также входят Черкасская область (129,3 мегаватта), Днепропетровская (118,2 мегаватта), Волынская (113,6 мегаватта), Ивано-Франковская (108,8 мегаватт), Сумская (103,6 мегаватт) и Закарпатская (100,3 мегаватт).

Кстати, для предприятий Днепропетровской области уже согласовано финансирование закупки критически важного оборудования на сотни миллионов евро.

В рамках реализации региональных планов устойчивого развития только с марта 2026 года в эксплуатацию ввели еще 388,8 мегаватт газовой генерации. Кроме того, продолжаются строительные работы на 247 объектах общей мощностью 532,2 мегаватт.

Как развивается "зеленая" энергетика и накопление энергии

Параллельно Украина активно наращивает мощности возобновляемой энергетики. За первое полугодие 2026 года в эксплуатацию ввели 414,8 мегаватт новых ветровых электростанций, что составляет 70 турбин. Общая установленная мощность ветровой генерации уже достигла 1,115 гигаватт. Больше всего таких объектов работает в Николаевской области (более 400 мегаватт) и Одесской области (более 200 мегаватт).

Продолжает расти и солнечная генерация. По данным НЭК "Укрэнерго", общая мощность солнечных электростанций в Украине составляет около 7,3 гигаватт. Из них 5,4 гигаватта приходится на промышленных производителей, еще 2,25 гигаватта – на активных потребителей, которые производят электроэнергию для собственных нужд. Наибольшие солнечные мощности сосредоточены в Днепропетровской области (947 мегаватт), Николаевской (782 мегаватт) и Одесской (515 мегаватт).

В то же время одним из самых динамичных направлений развития энергосистемы стали системы хранения энергии. За последний год их совокупная мощность выросла более чем в 300 раз и превысила 600 мегаватт. Такие системы накапливают излишки электроэнергии, произведенной солнечными электростанциями днем, а затем отдают ее в сеть во время утренних и вечерних пиков потребления, помогая поддерживать стабильность украинской энергосистемы.

Между тем российская армия целенаправленно атаковала газовую инфраструктуру Украины. В течение последних трех дней оккупанты обстреливали объекты добычи и нанесли значительные разрушения.