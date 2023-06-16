Це правильний крок: чому зростатимуть ціни на пальне та електроенергію

В Україні зростуть ціни на пальне та електроенергію. Це правильний крок і повернення до ситуації, яка була до початку повномасштабної війни.

Це в ефірі 24 Каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він пояснив, що впливає на тарифи.

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Повернення податків на паливо

Щодо підвищення цін на паливо, то у цьому випадку повертаються податки, які були до повномасштабної війни, зазначив Фурса. За його словами, їхнє скасування було помилковим рішенням.

"Податкові пільги є в принципі помилковим рішенням під час війни. Враховуючи те, що всі податки, які платять українці, йдуть на фінансування армії. Тому тут ми повертаємося до нормальності – ситуація, яка була до початку війни", – відзначив інвестиційний банкір.

Неринкова ціна електроенергії

З приводу електроенергії – довго функціонувала ситуація, коли бізнес платив набагато більші тарифи, ніж населення, пояснив Фурса. Тобто фізичні користувачі сплачували неринкову ціну – меншу, ніж вона є насправді. Через війну споживання електроенергії бізнесом скоротилося і вже не вистачає тих коштів, аби перекрити витрати на споживананя населення.

Тому, власне, й прийшли до того, щоб збільшити тариф на споживання з боку населення. Це нормальна історія. Це мало статися колись. Те, що сьогодні – це правильний крок. Не має система працювати, коли населення не платить реальну ціну,

– додав він.

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