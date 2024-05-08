В Україні змінилася процедура оформлення інвалідності

Оформити інвалідність, яка настала внаслідок бойових дій, тепер можна по-іншому. Тепер інвалідність через війну встановлюється військовим і цивільним особам на підставі висновку МСЕК.

Що змінилося в процедурі

Статус особи з інвалідністю, що виникла внаслідок війни, в Україні присвоюється як військовим, так і цивільним особам.

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До причин, за якими може бути визначена інвалідність, відносяться поранення, каліцтва, контузії та захворювання, отримані в період служби на захист України.

За словами голови правління Громадської організації "Український центр захисту прав людини" Людмили Денісової, прийняття рішення про надання статусу тепер входить до повноважень підрозділів ветеранської політики на рівні областей та районів.

Людмила Денісова Голови правління ГО "Український центр захисту прав людини" За новим Порядком рішення про надання цього статусу віднесено до компетенції структурних підрозділів з питань ветеранської політики обласних, Київської міської, районних, районних у м. Києві державних адміністрацій (обласних, Київської міської, районних військових адміністрацій) за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за адресою фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб).

Як оформити інвалідність

! Раніше таке рішення могли ухвалити тільки місцеві органи соціального захисту.

Отримати статус інвалідності внаслідок війни можна у структурних підрозділах за місцем зареєстрованого чи фактичного проживання.

Внутрішньо переміщені особи можуть звернутися за місцем фактичного проживання. Щоб подати заяву на отримання статусу, можна скористатися одним з наступних способів:

Особисто, подавши документи в паперовій формі в ЦНАП, незалежно від місця реєстрації.

Онлайн, через портал Дія або Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

! Якщо в особи немає всіх необхідних документів, можна подати попередню заяву з інформацією, яка у наявна.