Чи збільшаться пенсії по інвалідності

У травні зміни для пенсій не передбачаються. Не відбудеться і збільшення виплат по інвалідності.

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На пенсію по інвалідності впливає вікова. Зараз співвідношення цих виплат таке:

для осіб з інвалідністю I групи – 100% пенсії за віком;

II групи – 90% пенсії за віком;

III групи – 50% пенсії за віком.

Урядом також встановлені мінімуми, нижче яких виплати бути не можуть:

особи з інвалідністю І групи отримують щонайменше 2 760 гривень;

особи з інвалідністю ІІ і ІІІ груп, які не працюють – 2 520 гривень;

особи з інвалідністю ІІ і ІІІ груп, які працюють – 2 093 гривень.

Які пенсії мають військові

Внаслідок березневої індексації, мінімальні виплати для військових зросли. Тепер вони такі:

у осіб з інвалідністю І групи внаслідок війни – 15 347 гривень;

у осіб з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни – 12 396 гривень;

у осіб з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни – 8 500 гривень;

у учасників бойових дій – 4 958 гривень.

Зверніть увагу! Тепер виплати військовослужбовців не прив’язані до прожиткового мінімуму.