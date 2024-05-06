Хто може не платити за проїзд

Пенсіонери можуть не сплачувати проїзд, якщо вони пересуваються у наземному громадському транспортні. Виключенням є таксі.

Читайте також Виплати ВПО продовжать, але тільки деяким категоріям

Також пенсіонери можуть безоплатно пересуватися у залізничному транспорті, якщо це приміське сполучення. Для підтвердження такого права, у особи має бути при собі пенсійне посвідчення.

Які ще пільги доступні для пенсіонерів:

звільнення від сплати за ЖКП , якщо пенсіонер проживає у сільській місцевості і має певний вид діяльності (культурна, медична та освітницька галузь);

, якщо пенсіонер проживає у сільській місцевості і має певний вид діяльності (культурна, медична та освітницька галузь); безоплатна юридична допомога , або ж з великою знижкою;

, або ж з великою знижкою; субсидії на сплату ЖКП.

Від якого податку звільняються пенсіонери

Особи, які отримують виплату за віком можуть не сплачувати земельний податок. Така опція надається, за умови, що ділянка пенсіонера відповідає визначеним лімітам: