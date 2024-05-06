Кто может не платить за проезд

Пенсионеры могут не платить проезд, если они передвигаются в наземном общественном транспорте. Исключением является такси.

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Также пенсионеры могут бесплатно передвигаться в железнодорожном транспорте, если это пригородное сообщение. Для подтверждения такого права, у лица должно быть при себе пенсионное удостоверение.

Какие еще льготы доступны для пенсионеров:

освобождение от уплаты за ЖКУ , если пенсионер проживает в сельской местности и имеет определенный вид деятельности (культурная, медицинская и образовательная отрасль);

, если пенсионер проживает в сельской местности и имеет определенный вид деятельности (культурная, медицинская и образовательная отрасль); бесплатная юридическая помощь , или же с большой скидкой;

, или же с большой скидкой; субсидии на оплату ЖКУ.

От какого налога освобождаются пенсионеры

Лица, которые получают выплату по возрасту могут не платить земельный налог. Такая опция предоставляется, при условии, что участок пенсионера соответствует определенным лимитам: