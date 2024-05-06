Увеличится ли пенсии по инвалидности

В мае изменения для пенсий не предвидятся. Не произойдет и увеличение выплат по инвалидности.

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На пенсию по инвалидности влияет возрастная. Сейчас соотношение этих выплат такое:

для лиц с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;

II группы – 90% пенсии по возрасту;

III группы – 50% пенсии по возрасту.

Правительством также установлены минимумы, ниже которых выплаты быть не могут:

лица с инвалидностью І группы получают не менее 2 760 гривен;

лица с инвалидностью II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;

лица с инвалидностью II и III групп, которые работают – 2 093 гривен.

Какие пенсии имеют военные

Вследствие мартовской индексации, минимальные выплаты для военных выросли. Теперь они следующие:

у лиц с инвалидностью I группы вследствие войны – 15 347 гривен;

у лиц с инвалидностью ІІ группы вследствие войны – 12 396 гривен;

у лиц с инвалидностью III группы вследствие войны – 8 500 гривен;

у участников боевых действий – 4 958 гривен.

Обратите внимание! Теперь выплаты военнослужащих не привязаны к прожиточному минимуму.