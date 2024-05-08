Что изменилось в процедуре

Статус лица с инвалидностью, возникшей вследствие войны, в Украине присваивается как военным, так и гражданским лицам.

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К причинам, по которым может быть определена инвалидность, относятся ранения, увечья, контузии и заболевания, полученные в период службы на защиту Украины.

По словам председателя правления Общественной организации "Украинский центр защиты прав человека" Людмилы Денисовой, принятие решения о предоставлении статуса теперь входит в полномочия подразделений ветеранской политики на уровне областей и районов.

Людмила Денисова Председателя правления ОО "Украинский центр защиты прав человека" По новому Порядку решение о предоставлении этого статуса отнесено к компетенции структурных подразделений по вопросам ветеранской политики областных, Киевской городской, районных, районных в г. Киеве государственных администраций (областных, Киевской городской, районных военных администраций) по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания) или по адресу фактического места жительства (для внутренне перемещенных лиц).

Важно! Ранее такое решение могли принять только местные органы социальной защиты.

Как оформить инвалидность

Получить статус инвалидности вследствие войны можно в структурных подразделениях по месту зарегистрированного или фактического проживания.

Внутренне перемещенные лица могут обратиться по месту фактического проживания. Чтобы подать заявление на получение статуса, можно воспользоваться одним из следующих способов:

Лично, подав документы в бумажной форме в ЦНАП, независимо от места регистрации.

Онлайн, через портал Дія или Единый государственный реестр ветеранов войны.

Важно! Если у лица нет всех необходимых документов, можно подать предварительное заявление с информацией, которая в наличии.