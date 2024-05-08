Что изменилось в процедуре
Статус лица с инвалидностью, возникшей вследствие войны, в Украине присваивается как военным, так и гражданским лицам.
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К причинам, по которым может быть определена инвалидность, относятся ранения, увечья, контузии и заболевания, полученные в период службы на защиту Украины.
По словам председателя правления Общественной организации "Украинский центр защиты прав человека" Людмилы Денисовой, принятие решения о предоставлении статуса теперь входит в полномочия подразделений ветеранской политики на уровне областей и районов.
По новому Порядку решение о предоставлении этого статуса отнесено к компетенции структурных подразделений по вопросам ветеранской политики областных, Киевской городской, районных, районных в г. Киеве государственных администраций (областных, Киевской городской, районных военных администраций) по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания) или по адресу фактического места жительства (для внутренне перемещенных лиц).
Как оформить инвалидность
Получить статус инвалидности вследствие войны можно в структурных подразделениях по месту зарегистрированного или фактического проживания.
Внутренне перемещенные лица могут обратиться по месту фактического проживания. Чтобы подать заявление на получение статуса, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- Лично, подав документы в бумажной форме в ЦНАП, независимо от места регистрации.
- Онлайн, через портал Дія или Единый государственный реестр ветеранов войны.