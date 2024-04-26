Порядок надання соцдопомоги змінять: як це працюватиме по-новому

Мінсоцполітики пропонує змінили порядок надання соціальних послуг в Україні. Відтак, у міністерстві прагнуть запровадити Соціальний вебпортал електронних послуг як підсистему Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Спрощення системи надання підтримки

У Мінсоцполітики хочуть спростити процес надання соцпідтримки завдяки цифровій трансформації, а саме надати дистанційний доступ для подання різного роду звернень українців. Це забезпечить швидший розгляд заяв та оперативність у прийнятті рішень щодо надання соцпідтримки.

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Ще одним із важливих способів організації надання соціальних послуг стане кейс-менеджмент. У такому випадку соціальний працівник, він ж кейс-менеджер, оцінюватиме потреби осіб або сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. І, відповідно, буде планувати, організовувати та координувати процес надання соціальних послуг.

Як це працюватиме по-новому

Згідно з проєктом, у разі звернення особи через електронний кабінет на Соцпорталі Мінсоцполітики людині надається інформація про соціальні послуги, якими вона може скористатися, умови та порядок їх надання. Відповідно:

За результатами оцінювання потреб у соціальних послугах фахівець із соціальної роботи складає акт оцінки потреб та подає його для прийняття рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг.

та подає його для прийняття рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг. Фахівець із соціальної роботи надає допомогу в оформленні заяви про надання соціальних послуг і пакета документів.

Заява може бути сформована з використанням електронного сенсорного пристрою з можливістю підписання особою такої заяви цифровим власноручним підписом, створеним на екрані електронного сенсорного пристрою.