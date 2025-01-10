Зросли на понад 15%: чому в Україні змінилися тарифи на комуналку
10 січня 2025, 17:40Читать новость на русском
У грудні 2024 року змінилися середні ціни на комуналку у порівнянні з тарифами у грудні 2023 року. Мова йде про вартість житла, води, газу та інших видів палива.
Чому в Україні збільшилися ціни на комуналку
Так тарифи зросли на 18,9%, передає 24 канал з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
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Причиною зросту цін стало підвищення цін на електроенергію.
Зокрема за даними відомства, в Україні зросли такі тарифи:
- на електроенергію — на 63,6%;
- на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 11,2%;
- на прибирання сміття — на 8,9%,;
- на утримання та ремонт житла — на 3,9%.
Водночас не зазнали змін тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення.
Зауважте! Крім того, залишилися стабільними ціни на водопостачання та каналізацію.