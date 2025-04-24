Світовий банк пояснив причини сповільнення української економіки

Світовий банк прогнозує, що економіка України залишатиметься слабкою щонайменше до 2026 року. Лише після завершення війни вона зможе прискорити темпи зростання.

Які прогнози Світового банку

Темпи зростання ВВП України у 2024 році знизилися до 2,9%, порівняно з 5,5% у 2023 році, передає 24 Канал з посиланням на прогноз Світового банку для регіону Європи та Центральної Азії.

Читайте також В Україні може бути дефолт: чи є шанс домовитись про реструктуризації держборгу

Світовий банк називає кілька причин сповільнення:

падіння зовнішнього попиту;

нестача робочої сили;

перебої з електропостачанням, викликані війною.

Чи буде зростання

Світовий банк прогнозує, що цього року економіка України зросте лише на 2%, але у 2026-му темпи можуть підвищитися до 5,2%, якщо завершиться війна та почнеться відбудова.

У ширшому регіоні Європи та Центральної Азії також очікується уповільнення – зростання в країнах, що розвиваються, знизиться до в середньому 2,5% у 2025-2026 роках на тлі глобальної економічної нестабільності. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив 3,7%, а у 2024 – 3,6%.

Національний банк України у квітневому звіті знизив прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 3,1%, а також скоригував очікування на наступні роки:

у 2026 році очікується зростання на 3,7% (раніше прогнозували 4%),

у 2027 році – на 3,9% (замість 4,2%).

Зауважте! За оцінками Держстату, українська економіка у 2024 році зросла на 2,9%, що суттєво менше, ніж 5,5% у 2023 році. У держбюджеті на 2025 рік закладено ще скромніший прогноз – лише 2,7% зростання ВВП.