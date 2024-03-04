З мільярдними боргами, але без відключень: в якому стані зараз українська енергетика

Енергетичний сектор України успішно пережив зиму, уникнувши масових відключень електропостачання та блекаутів. Однак він зіштовхнувся із серйозними проблемами навесні, одна з яких – накопичення значної заборгованості.

Борги відлякують інвесторів

Відтак, експерт з ринку енергетики Володимир Омельченко зазначає, що Україна має дуже сприятливі умови для розвитку "зеленої" енергетики, а західні інвестори могли б вкладати в це свої кошти. Проте їх відлякують борги перед виробниками чистої енергії.

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Наразі сектору відновлюваної енергетики заборгували майже 24 мільярди гривень за вже вироблену електроенергію. Ця ситуація негативно впливає на привабливість інвестицій та на розвиток сектору.

Яка ситуація на балансуючому ринку

Розвʼязання цієї проблеми дозволить залучити інвесторів у будівництво нових енергооб’єктів, які посилять стабільність енергосистеми.

Окрім того, за минулий рік суттєво зросла заборгованість на балансуючому ринку – на 44% – до понад 18 мільярдів гривень. Значну частину цих боргів формують державні та комунальні компанії.

Володимир Омельченко Аналiтик енергетичного сектору, директор енергетичних програм Центру Разумкова Потрібно зменшити кількість споживачів, які отримують електроенергію у постачальника останньої надії, що дозволить перенести частину навантаження з балансуючого ринку на ринок "на добу наперед".

Також вирішення потребує проблема боргів в рамках механізму ПСО для населення. Річ у тім, що постачальникам універсальних послуг заборгували понад 20 мільярдів гривень, що спричиняє формування заборгованостей перед іншими учасниками ринку.

Саме цей фактор має негативний вплив на енергетичний сектор в цілому, ускладнюючи функціонування енергосистеми.

Що таке ПСО ПСО – це покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії. Механізм ПСО передбачає покладення державою спеціальних обовʼязків на окремих учасників ринку з метою захисту інтересів українського суспільства.

Лібералізація енергетичної галузі

Володимир Омельченко також стверджує, що Україні необхідна лібералізації енергетичної галузі. За його словами, прозорі та ринкові механізми дозволять забезпечити надійну та стабільну роботу енергетичної системи.

На думку експерта з ринку енергетики, варто продовжувати інтеграцію українського енергоринку в європейський, а для цього правила мають відповідати тим, що діють в ЄС.

Володимир Омельченко Аналiтик енергетичного сектору, директор енергетичних програм Центру Разумкова Повна синхронізація енергоринків, так званий market coupling, допоможе посилити енергобезпеку і економіку України та Європи.

Для цього, потрібно привести прайс-кепи у відповідність до рівня європейських, щоб цінові коливання на наших ринках були синхронні.

Володимир Омельченко Аналiтик енергетичного сектору, директор енергетичних програм Центру Разумкова Поки цього не буде зроблено – Україна не зможе нормально імпортувати електроенергію в години, коли це найбільш необхідно. А це, в свою чергу, створює перешкоди для стабільної роботи енергосистеми.

Експорт електроенергії

Також експерт з ринку енергетики відзначив, що весна – це ідеальний час для експорту електроенергії в Європу. Попри це, на заваді експорту стоїть експортне ПСО, яке зобов’язує експортерів віддавати державі 80% свого прибутку.

Володимир Омельченко Аналiтик енергетичного сектору, директор енергетичних програм Центру Разумкова Цей механізм заважає експорту та його потрібно скасовувати, щоб Україна могла залучити додаткову валютну виручку, що допоможе зміцнити економіку, а енергокомпаніям отримати кошти на ремонти.

Інший момент, це необхідність серйозного перегляду комерційної стратегії Енергоатому та Укргідроенерго, оскільки вона має значний вплив на терміни проведення ремонтних робіт. Відповідно, спостерігається значне перевищення виробництва енергії через потепління, повені та збільшення обсягів генерації сонячної енергії.

Відірваність графіку ремонтів від комерційної стратегії призводить до великих втрат самих цих компаній, а також знижуються надходження до Держбюджету від дивідендів.