Підвищення світла не буде
Сьогодні, 1 березня, в Міненерго заявили, що деякі інформаційні ресурси почали поширювати інформацію щодо підвищення тарифу на електроенергію в Україні.
Читайте також Вперше Україна пройшла опалювальний сезон виключно на власному газі
Наразі зусилля всіх енергетиків країни, діяльність яких координується Міненерго, спрямовані на те, аби успішно завершити опалювальний сезон і почати не менш ретельну підготовку до наступного,
– повідомляють у відомстві.
Крім того, в Міненерго додають, що зима в Україні цьогоріч пройшла без масштабних відключень світла та тепла.
Який тариф на світло зараз
Нагадуємо, що влітку 2023 року в Україні підвищили тариф на світло. Замість 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат, українці почали платити за спожиту електроенергію 2,64 гривні за кіловат-годину.
Втім експерти вважають, що тариф на електроенергію в Україні повинен зрости, адже теперішня ціна є збитковою.
- Експертка з житлово-комунальних програм Тетяни Бойко розповіла ще раніше 24 Каналу, що вартість електроенергії мала б зрости як мінімум на 50%.
- А голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує, що зростання ціни на електроенергію для населення повинно скласти аж до 5 – 6 гривень за кіловат.