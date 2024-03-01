Підвищення світла не буде

Сьогодні, 1 березня, в Міненерго заявили, що деякі інформаційні ресурси почали поширювати інформацію щодо підвищення тарифу на електроенергію в Україні.

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Важливо! На сьогодні жодної підготовки, обговорення та розрахунків потенційного підвищення не здійснюється. А усі заяви про це є фейковими та спрямовані на дестабілізацію суспільства.

Наразі зусилля всіх енергетиків країни, діяльність яких координується Міненерго, спрямовані на те, аби успішно завершити опалювальний сезон і почати не менш ретельну підготовку до наступного,

– повідомляють у відомстві.

Крім того, в Міненерго додають, що зима в Україні цьогоріч пройшла без масштабних відключень світла та тепла.

Який тариф на світло зараз

Нагадуємо, що влітку 2023 року в Україні підвищили тариф на світло. Замість 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат, українці почали платити за спожиту електроенергію 2,64 гривні за кіловат-годину.

Цікаво! Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тариф залишиться незмінним до кінця цього опалювального сезону.

Втім експерти вважають, що тариф на електроенергію в Україні повинен зрости, адже теперішня ціна є збитковою.