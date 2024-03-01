Повышения света не будет

Сегодня, 1 марта, в Минэнерго заявили, что некоторые информационные ресурсы начали распространять информацию о повышении тарифа на электроэнергию в Украине.

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Важно! На сегодня никакой подготовки, обсуждения и расчетов потенциального повышения не осуществляется. А все заявления об этом являются фейковыми и направлены на дестабилизацию общества.

Сейчас усилия всех энергетиков страны, деятельность которых координируется Минэнерго, направлены на то, чтобы успешно завершить отопительный сезон и начать не менее тщательную подготовку к следующему,

– сообщают в ведомстве.

Кроме того, в Минэнерго добавляют, что зима в Украине в этом году прошла без масштабных отключений света и тепла.

Какой тариф на свет сейчас

Напоминаем, что летом 2023 года в Украине повысили тариф на свет. Вместо 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт, украинцы начали платить за потребленную электроэнергию 2,64 гривны за киловатт-час.

Интересно! Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, тариф останется неизменным до конца этого отопительного сезона.

Впрочем, эксперты считают, что тариф на электроэнергию в Украине должен вырасти, ведь нынешняя цена является убыточной.