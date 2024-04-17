Нові умови отримання виплат для українських біженців: у Німеччині посилюють правила

У Німеччині вводять нові правила для соціальних виплат українським біженцям. Тепер цю систему посилюють, аби уникнути передачі коштів третім особам.

Що зміниться у правилах отримання виплат

Йдеться про те, що частину грошей пропонують видавати не у вигляді готівки, а на спеціальну картку. Цю картку можна буде використовувати тільки для певного списку покупок тільки в межах Німеччини.

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При цьому, місцева влада буде відповідальною за встановлення конкретних сум державної допомоги. Вона також визначатиме обмеження на зняття коштів та інші умови використання цієї допомоги: як-от дозволені види товарів для купівлі.

У майбутньому вони отримуватимуть частину державної допомоги на проживання в безготівковій формі, а не у вигляді готівки. Правовою підставою є відповідна поправка до Закону про допомогу для осіб, які шукають притулку,

– пояснює видання.

Чи зміниться розмір виплат

Ця спеціальна картка призначена як для осіб, які перебувають у статусі біженців, так і для шукачів тимчасового притулку, до яких належать й українці. При цьому, метою впровадження системи є запобігання нелегальному переказу або передачі коштів третім особам.

Як стало відомо, зміни в законодавстві не будуть зачіпати розмір державних допомог, що надаються шукачам притулку. Відтак, починаючи з 2024 року, в Німеччині кожній людині виплачується 7 500 євро на рік: це приблизно 315 000 гривень, або майже 26 000 гривень на місяць.

Для порівняння, у Польщі такі українці отримують 66 євро на місяць, що становить приблизно 2 700 гривень.