Хто може отримати надбавку

Пенсіонери, які офіційно мешкають у гірських населених пунктах, мають право на 20% надбавку до пенсії. Це також стосується і переселенців, які перебралися у цю місцевість.

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З 1995 року набрав чинності закон про статус гірських населених пунктів. Оскільки наша область географічно в переважній більшості гірська, понад 190 населених пунктів мають цей статус,
– написали у ПФУ.

До гірських населених пунктів відносяться усі населені пункти, які розташовані в гірській місцевості та мають недостатньо розвинені:

  • сферу застосування праці;
  • систему соціально-побутового обслуговування;
  • обмежену транспортну доступність.

Тож, якщо людина проживає у такому населеному пункті, то їй до пенсії додадуть підвищення.

Законом передбачено встановлену надбавку до пенсій 20% від основного розміру пенсій,
– додали у Фонді.

Як отримати надбавку

Для цього треба оформити статус мешканця на території гірського населеного пункту та отримати відповідне посвідчення.

Розмір доплати регулюється згідно із Законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні".