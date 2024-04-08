Хто може отримати надбавку

Пенсіонери, які офіційно мешкають у гірських населених пунктах, мають право на 20% надбавку до пенсії. Це також стосується і переселенців, які перебралися у цю місцевість.

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З 1995 року набрав чинності закон про статус гірських населених пунктів. Оскільки наша область географічно в переважній більшості гірська, понад 190 населених пунктів мають цей статус,

– написали у ПФУ.

До гірських населених пунктів відносяться усі населені пункти, які розташовані в гірській місцевості та мають недостатньо розвинені:

сферу застосування праці;

систему соціально-побутового обслуговування;

обмежену транспортну доступність.

Тож, якщо людина проживає у такому населеному пункті, то їй до пенсії додадуть підвищення.

Законом передбачено встановлену надбавку до пенсій 20% від основного розміру пенсій,

– додали у Фонді.

Як отримати надбавку

Для цього треба оформити статус мешканця на території гірського населеного пункту та отримати відповідне посвідчення.

Зверніть увагу! Щоб отримати відповідний статус треба звернутися до місцевих органів влади або до ЦНАПу.

Розмір доплати регулюється згідно із Законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні".