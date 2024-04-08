Хто може отримати надбавку
Пенсіонери, які офіційно мешкають у гірських населених пунктах, мають право на 20% надбавку до пенсії. Це також стосується і переселенців, які перебралися у цю місцевість.
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З 1995 року набрав чинності закон про статус гірських населених пунктів. Оскільки наша область географічно в переважній більшості гірська, понад 190 населених пунктів мають цей статус,
– написали у ПФУ.
До гірських населених пунктів відносяться усі населені пункти, які розташовані в гірській місцевості та мають недостатньо розвинені:
- сферу застосування праці;
- систему соціально-побутового обслуговування;
- обмежену транспортну доступність.
Тож, якщо людина проживає у такому населеному пункті, то їй до пенсії додадуть підвищення.
Законом передбачено встановлену надбавку до пенсій 20% від основного розміру пенсій,
– додали у Фонді.
Як отримати надбавку
Для цього треба оформити статус мешканця на території гірського населеного пункту та отримати відповідне посвідчення.
Розмір доплати регулюється згідно із Законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні".