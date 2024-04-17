Что изменится в правилах получения выплат

Речь идет о том, что часть денег предлагают выдавать не в виде наличных, а на специальную карточку. Эту карточку можно будет использовать только для определенного списка покупок только в пределах Германии.

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При этом, местные власти будут ответственны за установление конкретных сумм государственной помощи. Она также будет определять ограничения на снятие средств и другие условия использования этой помощи: например, разрешенные виды товаров для покупки.

В будущем они будут получать часть государственной помощи на проживание в безналичной форме, а не в виде наличных денег. Правовым основанием является соответствующая поправка к Закону о помощи для лиц, ищущих убежища,

– объясняет издание.

Заметьте! Эта специальная карта предназначена как для лиц, которые находятся в статусе беженцев, так и для искателей временного убежища, к которым относятся и украинцы. При этом, целью внедрения системы является предотвращение нелегального перевода или передачи средств третьим лицам.

Изменится ли размер выплат

Как стало известно, изменения в законодательстве не будут затрагивать размер государственных пособий, предоставляемых искателям убежища. Поэтому, начиная с 2024 года, в Германии каждому человеку выплачивается 7 500 евро в год: это примерно 315 000 гривен, или почти 26 000 гривен в месяц.

Интересно! Для сравнения, в Польше такие украинцы получают 66 евро в месяц, что составляет примерно 2 700 гривен.