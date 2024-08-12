Як біженці з України сприяють економічному зростанню Чехії

Біженці з України почали приносити прибуток чеському бюджету. За перші три місяці цього року їх внесок до державної скарбниці перевищив виплачену допомогу на майже 3 мільярди чеських крон.

Як українці приносять прибутки Чехії

Очікується, що надходження до бюджету від українських біженців продовжать зростати, тоді як витрати на їх утримання знижуватимуться. Найбільшим джерелом доходів є внески на соціальне та медичне страхування, після яких слідують податок на додану вартість і акцизний збір.

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Цього року поки що є дані за перший квартал. Доходи склали 6,4 мільярда крон, а витрати – 3,5 мільярда крон. Таким чином держава отримала 2,9 мільярда крон,

– каже Магдалена Клімешова, аналітик Міністерства праці та соціальних справ.

У 2022 році витрати на українських біженців становили 25 мільярдів крон, тоді як надходження до бюджету склали 12,6 мільярда крон. Минулого року баланс було значно згладжено: міністерство відзначило витрати на рівні 21,6 мільярда крон та доходи у розмірі 21 мільярда крон.