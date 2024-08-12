Как украинцы приносят доходы Чехии

Ожидается, что поступления в бюджет от украинских беженцев продолжат расти, тогда как расходы на их содержание будут снижаться. Наибольшим источником доходов являются взносы на социальное и медицинское страхование, после которых следуют налог на добавленную стоимость и акцизный сбор.

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В этом году пока что есть данные за первый квартал. Доходы составили 6,4 миллиарда крон, а расходы – 3,5 миллиарда крон. Таким образом государство получило 2,9 миллиарда крон,

– говорит Магдалена Климешова, аналитик Министерства труда и социальных дел.

В 2022 году расходы на украинских беженцев составляли 25 миллиардов крон, тогда как поступления в бюджет составили 12,6 миллиарда крон. В прошлом году баланс был значительно сглажен: министерство отметило расходы на уровне 21,6 миллиарда крон и доходы в размере 21 миллиарда крон.