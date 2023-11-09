Українцям скорочують виплати: у яких країнах біженцям почнуть встановлювати обмеження

З початку повномасштабної війни в Україні різні країни прихистили не рівну кількість біженців. Умови для них також відрізняються, якщо у Німеччині та Ірландії платили 500 євро додатково до безоплатного житла, то у Чехії й Польщі українців спонукають до праці.

Що зміниться для біженців у 2024 році

Все більше країн розглядають можливість скоротити виплати для українських біженців. Наприклад, Польща заявила про можливість скасування фінансової підтримки в І кварталі 2024 року. Йдеться про щомісячну виплату 500 злотих на дитину до 18 років, але поки остаточного рішення не відомо.

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Про подібне рішення повідомили також в Ірландії. Там вже до кінця 2023 року хочуть розглянути рішення про зменшення виплат та скорочення терміну проживання у безплатному житлі. Нині на дорослу особу видають 824 євро щомісячно.

Окремі політики Німеччини та Нідерландів теж говорили про те, що варто скоротити виплати українським біженцям. Нині про таке рішення на державному рівні не відомо.

Які країни прихистили найбільше біженців:

Німеччина – понад 1,1 мільйона осіб;

Польща – 960 тисяч осіб;

Чехія – 360 тисяч осіб.

Чехія змінить умови для українських біженців

У 2024 році умови для біженців в Чехії зміняться. Зокрема, пропонується скоротити термін безкоштовного розміщення зі 150 днів до 120 чи 90 днів.

Також для дітей скасують окрему дату зарахування до дитсадка або школи та не створюватимуть спеціальні класи. Підлаштовувати навчання під українських школярів та студентів будуть менше ніж протягом року.

Ті особи, яким суд присудив депортацію, більше не зможуть користуватися допомогою країни. Проте наразі виконання такого вироку відкладається до закінчення терміну тимчасового захисту засудженого.