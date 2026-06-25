Українські компанії підпишуть угоди у Гданську: йдеться про 1 мільярд євро

Державні та приватні компанії енергетичного сектору України планують підписати угоди на залучення понад 1 мільярда євро фінансування. Піписаеея відбудеться у межах Конференції з відновлення URC2026 у Гданську.

Про що розповів міністр енергетики Шмигаль

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль.

Читайте також Є гарні рішення для енергетики: про що вже домовились на конференції з відновлення України

Він розповів, що вже була підписана угода на 210 мільйонів фунтів стерлінгів – на постачання пального для українських АЕС. Її підписала британська компанія Urenco.

Також у четвер, 25 червня, Україна підписує такі угоди:

на 300 мільйонів доларів для Нафтогазу від американського Ексімбанку;

на 90 мільйонів євро для Укренерго від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Крім того, буде підписано ще 28 угод на суму понад 1 мільярд євро – її підпишуть державні та приватні компанії.

Шмигаль також розказав, що була підписана угода із нідерландськими партнерами про спрямування 178 мільйонів євро на підготовку до зими. Зокрема, до пакета допомоги входитиме закупівля газових турбін, трансформаторів.

Ба більше, Україна та Світовий банк презентують концепт оновленої Енергетичної стратегії.

Окремо Денис Шмишаль додав, що "енергетичний Рамштайн" стає системним і розширюється. До формату вже доєдналися неєвропейські країни – Південна Корея, Японія та США.

Що ще відомо про українську енергетику

Нагадаємо, що щонайменше 375 мільйонів євро спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури. Також спрямують нові внески до Фонду підтримки енергетики.

Також в Україні можливі незабаром відключення світла – приблизно по 5 годин у пакові періоди. Це можливо, якщо у липні та серпні температура повітря триматиметься 30 градусів понад тиждень, але при цьому будуть масовані удари по енергосистемі.