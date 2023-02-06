Як українським переселенцям отримати 1050 доларів від Данії

Українські переселенці можуть отримати гранти на суму 1050 доларів, але за певної умови. Це лише один із напрямків допомоги, яку нам надає Данія.

Ця допомога виділяється за підтримки уряду Швейцарії для підтримки існуючого невеликого бізнесу або створення нового.

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Хто може брати участь у програмі

внутрішньо переміщені особи, що зареєстровані та проживають на підконтрольній Україні території;

особи, що зареєстровані в населених пунктах, які розташовані в районі проведення воєнних дій.

При відборі учасників програми організатори звертатимуть увагу на:

Життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації;

наявність досвіду ведення бізнесу у заявника;

актуальність і збалансованість бюджету бізнес-ідеї;

особлива перевага буде надаватися сім’ям які мають соціальну або фінансову вразливість.

Данська рада у справах біженців звертає увагу, що покриття районів України буде залежати від ситуації з безпекою і ризиків пов’язаних із веденням бізнес-діяльності або самозайнятості у конкретному районі.

Головна ціль програми полягає у надання можливостей для відновлення та стабілізації доходів українських підприємців. З деталями програми можна ознайомитися на сайті.

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