Вартість українських єврооблігацій зросла після новин про реструктуризацію боргу
22 липня 2024, 15:17Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
Україна та ключові тримачі її облігацій досягли домовленості про реструктуризацію боргу на суму понад 20 мільярдів доларів. Внаслідок цього вартість українських єврооблігацій, які торгуються на західних біржах, підвищилася на 13-20%.
Як зросла вартість облігацій
Відтак, вартість українських облігацій у євро з погашенням у 2028 році піднялася на 17,55%, до 32,60% від номінальної вартості.
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Як зросла вартість інших облігацій:
- Облігації з погашенням у 2032 році зросли на 20,45%, до 30,71%.
- Облігації у доларах з погашенням у 2024 році подорожчали на 14,49%, до 36,18%, а з погашенням у 2025 році – на 16,96%, до 36,67%.
- "Довгі" папери з погашенням у 2031 та 2035 роках додали 18,88% та 19,77% відповідно.
Вартість українських єврооблігацій / Джерело: "Економічна правда", Bloomberg
Зауважте! ВВП-варанти зросли лише на 5,8%, оскільки не включені в угоду про реструктуризацію. У серпні Україна має заплатити 210 мільйонів доларів власникам ВВП-варантів.