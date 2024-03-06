"Нафтогаз" запустив ще одну потужну свердловину

Компанія "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію вже четверту у 2024 році газову свердловину. З неї можна буде добувати близько 400 тисяч кубометрів газу на добу.

Продуктивний об'єкт

Ця свердловина виділяється навіть серед інших високодебітних джерел і вважається однією з найбільш "врожайних".

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Олексій Чернишов Очільник Групи Нафтогаз Це результат ефективної та злагодженої роботи великої команди Групи Нафтогаз на всіх етапах – від проєктування до буріння та введення в експлуатацію. Я щиро вдячний всім фахівцям, що долучилися до цього процесу, саме завдяки вашій роботі Україна стає стійкішою та сильнішою

Концепцію реалізації цієї свердловини розробила команда Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз), яка є складовою Групи Нафтогаз. Вони виявили й оцінили потенціал для видобутку зі старого родовища, точно визначили місце для буріння і підтвердили його високу ефективність.

! У процесі роботи було встановлено рекорд по швидкості буріння – одна бригада пройшла 905 метрів за добу. Зусиллями команди Укрбургазу завершення роботи над свердловиною відбулось на 30% швидше, ніж планувалось, за 105 днів.

Фахівці "Укргазвидобування" також мінімізували ризики, пов'язані з негативним впливом бурового розчину на надра. При бурінні продуктивних шарів використовувався розчин на основі вуглеводнів, що сприяло досягненню оптимальних результатів.

Активізація власного видобутку

Нагадаємо, що впродовж 2023 року було введено в експлуатацію 86 нових газових свердловин, із яких 24 зареєстрували початковий дебіт газу понад 100 тисяч кубометрів.

У листопаді Група Нафтогаз запустила три свердловини: дві з них були новоспоруджені, тоді як третя повернулася до життя після 35 років простою. А в грудні відбулося відкриття двох високопродуктивних свердловин на тому самому родовищі.

! Одна зі свердловин була спочатку пробурена у 1975 році, але згодом виявилася неробочою через технічні проблеми. Співробітники "Укргазвидобування" провели детальний аналіз цієї свердловини та родовища, ідентифікувавши потенціал для її реанімації.

Для порівняння, у 2022 році "Укргазвидобування" запустила 47 нових свердловин для газовидобутку.