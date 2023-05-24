2 трильйони гривень: скільки грошей накопичили на депозитах українці
Джерело:Опендатабот
Українці намагаються накопичувати гроші, а не витрачати їх. Так, станом на травень 2023 року, обсяг банківських депозитів зріс на третину, порівняно з показниками минулого року. Натомість загальний обсяг кредитів скоротився на 8%.
Скільки грошей накопичили українці
За даними аналітиків Опендатабот, станом на травень 2023 року, загальний обсяг депозитів бізнесу та громадян складає майже 2 трильйони гривень. Це на 33% більше, ніж минулого року, "та майже вполовину більше, ніж станом на початок травня 2021 року".
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Сума депозитів компаній та підприємств складає 1,03 трильйони гривень. Це на 44% більше, ніж на початок травня 2022 року. Зросли й обсяги депозитів українців. На початок травня поточного року загальна сума вкладів громадян в українських банках склала 942 мільярди гривень. Це на 36% більше, ніж станом на травень 2021 року,
– зазначають аналітики.
Кредитів беруть менше
Водночас загальний обсяг позик скоротився на 8%. Більшість кредитів припадає на бізнес — 736 мільярдів гривень.
Громадяни ж позичили в банків лише 205 мільярдів. Що на 17% менше, ніж раніше.
Корпоративний сектор надає перевагу позикам у національній валюті: їх частка складає 68% від загального обсягу. Українці переважно беруть гривневі займи — їх частка сягає 94%,
– розповіли експерти.