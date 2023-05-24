Скільки грошей накопичили українці

За даними аналітиків Опендатабот, станом на травень 2023 року, загальний обсяг депозитів бізнесу та громадян складає майже 2 трильйони гривень. Це на 33% більше, ніж минулого року, "та майже вполовину більше, ніж станом на початок травня 2021 року".

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Сума депозитів компаній та підприємств складає 1,03 трильйони гривень. Це на 44% більше, ніж на початок травня 2022 року. Зросли й обсяги депозитів українців. На початок травня поточного року загальна сума вкладів громадян в українських банках склала 942 мільярди гривень. Це на 36% більше, ніж станом на травень 2021 року,

– зазначають аналітики.

Кредитів беруть менше

Водночас загальний обсяг позик скоротився на 8%. Більшість кредитів припадає на бізнес — 736 мільярдів гривень.

Громадяни ж позичили в банків лише 205 мільярдів. Що на 17% менше, ніж раніше.

Корпоративний сектор надає перевагу позикам у національній валюті: їх частка складає 68% від загального обсягу. Українці переважно беруть гривневі займи — їх частка сягає 94%,

– розповіли експерти.

Нагадуємо, нині банки пропонують – залежно від стратегії та свого розміру – ставки від 12,5% до 16%. Інфляція ж, за останніми прогнозами Нацбанку, цьогоріч може уповільнитися – до 15%. Хоч ще у березні складала 21,3%.