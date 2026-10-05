Комуналка під час війни: хто може законно не платити за послуги

Воєнний стан не скасовує обов'язку розраховуватися за побутові послуги. Проте існують цілком законні підстави зберегти власні кошти та проігнорувати ці квитанції.

Кому саме дозволили ігнорувати платіжки?

Насамперед звільнення від оплати стосується українців, чиї квартири або будинки зазнали суттєвих пошкоджень чи були повністю зруйновані через бойові дії, про що йдеться на сайті Урядового порталу.

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна" передбачено:

припинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги та інших платежів у разі знищення об’єкта нерухомого майна;

призупинення нарахування плати у разі пошкодження житла на період, коли воно не може повноцінно використовуватися.

Для евакуйованих громадян, які залишили свої домівки, діють дещо інші правила. Автоматичного списання боргів тут немає, але місцева влада конкретної територіальної громади може ухвалити рішення про повне або часткове звільнення таких переселенців від оплати комунальних послуг.

Так слід уважно стежити за рішеннями місцевих рад та обов'язково зберігати всі документи, що підтверджують статус ВПО чи факт руйнування майна. Якщо оселя вціліла, а комунальна інфраструктура працює стабільно, то розраховуватися за світло, газ та воду доведеться на загальних підставах. Тобто головний критерій для нарахування сум у квитанціях – це фактична можливість користуватися житлом та отримувати відповідний сервіс.

Нагадаємо, що українці можуть платити за комуналку менше. Це можливо, якщо вони оформлять житлову субсидію.

Крім того, уряд оголосив тарифи на газ. Наразі вартість блакитного палива залишається чинною – щонайменше до 31 березня 2027 року.