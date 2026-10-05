Кому именно разрешили не оплачивать счета?

Прежде всего, освобождение от оплаты касается украинцев, чьи квартиры или дома получили существенные повреждения или были полностью разрушены в результате боевых действий, о чем говорится на сайте Правительственного портала.

Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учета убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества" предусмотрено:

прекращение начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и других платежей в случае уничтожения объекта недвижимого имущества;

приостановку начисления платы в случае повреждения жилья на период, когда оно не может полноценно использоваться.

Для эвакуированных граждан, покинувших свои дома, действуют несколько иные правила. Автоматического списания долгов здесь нет, но местные власти конкретной территориальной общины могут принять решение о полном или частичном освобождении таких переселенцев от оплаты коммунальных услуг.

Так следует внимательно следить за решениями местных Рад и обязательно сохранять все документы, подтверждающие статус ВПЛ или факт разрушения имущества. Если жилье уцелело, а коммунальная инфраструктура работает стабильно, то рассчитываться за свет, газ и воду придется на общих основаниях. То есть главный критерий для начисления сумм в квитанциях – это фактическая возможность пользоваться жильем и получать соответствующие услуги.

Напомним, что украинцы могут платить за коммунальные услуги меньше. Это возможно, если они оформят " жилищную субсидию ".

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Кроме того, правительство объявило о введении " тарифы на газ ". На данный момент стоимость "голубого топлива" остается в силе – как минимум до 31 марта 2027 года.