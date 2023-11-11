Хто з українців зможе отримати десятикратну пенсію
11 листопада 2023, 09:00Читать новость на русском
Дехто з українців, досягнувши пенсійного віку, може отримати одноразову виплату в розмірі десяти пенсій. Для цього є кілька критеріїв.
Хто може отримати десятикратну пенсію
Одноразову виплату в розмірі десяти пенсій можуть отримати працівники комунальних і державних установ, які мають страховий стаж, визначений законодавством. Йдеться про працівників освітніх установ, закладів охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких забезпечує громадян України правом на пенсію за вислугу років.
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Це працівники, які:
- отримали призначення пенсії за віком після 1 жовтня 2011 року;
- до цього не отримували жодної іншої пенсії;
- на день досягнення пенсійного віку працювали в установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
- мають страховий стаж: чоловіки — 35 років, жінки — 30 років.
Про які заклади та установи йдеться
Десятикратну пенсію зможуть отримати працівники таких установ:
- загальноосвітніх шкіл, у тому числі музичних і художніх;
- міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
- працівники дитячих будинків, дитячих трудових і виховно-трудових колоній і шкіл-клінік;
- працівники закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації та професійно-технічних училищ;
- дошкільних і позашкільних навчальних закладів усіх типів;
- бібліотек;
- дитячих клінік, поліклінік і санаторіїв;
- медичних установ різного типу;
- санаторно-курортних закладів та діагностичних центрів;
- аптек;
- контрольно-аналітичних лабораторій;
- медико-соціальних експертних комісій;
- інтернатних закладів для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;
- медичних відділів протезних підприємств.