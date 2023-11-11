Хто з українців зможе отримати десятикратну пенсію

Дехто з українців, досягнувши пенсійного віку, може отримати одноразову виплату в розмірі десяти пенсій. Для цього є кілька критеріїв.

Хто може отримати десятикратну пенсію

Одноразову виплату в розмірі десяти пенсій можуть отримати працівники комунальних і державних установ, які мають страховий стаж, визначений законодавством. Йдеться про працівників освітніх установ, закладів охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких забезпечує громадян України правом на пенсію за вислугу років.

Читайте також Попри війну стараються підвищити: що буде з пенсіями по інвалідності до кінця року

Це працівники, які:

отримали призначення пенсії за віком після 1 жовтня 2011 року;

до цього не отримували жодної іншої пенсії;

на день досягнення пенсійного віку працювали в установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

мають страховий стаж: чоловіки — 35 років, жінки — 30 років.

Про які заклади та установи йдеться

Дізнатися, за який період роботи можна отримати десятикратну пенсію працівникам тих чи інших установ, можна за посиланням

Десятикратну пенсію зможуть отримати працівники таких установ:

загальноосвітніх шкіл, у тому числі музичних і художніх;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

працівники дитячих будинків, дитячих трудових і виховно-трудових колоній і шкіл-клінік;

працівники закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації та професійно-технічних училищ;

дошкільних і позашкільних навчальних закладів усіх типів;

бібліотек;

дитячих клінік, поліклінік і санаторіїв;

медичних установ різного типу;

санаторно-курортних закладів та діагностичних центрів;

аптек;

контрольно-аналітичних лабораторій;

медико-соціальних експертних комісій;

інтернатних закладів для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;

медичних відділів протезних підприємств.