Кто может получить десятикратную пенсию

Единоразовую выплату в размере десяти пенсий могут получить работники коммунальных и государственных учреждений, имеющих страховой стаж, определенный законодательством. Речь идет о работниках образовательных учреждений, заведений здравоохранения и социальной защиты и должностях, работа на которых обеспечивает граждан Украины правом на пенсию за выслугу лет.

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Это работники, которые:

  • получили назначение пенсии по возрасту после 1 октября 2011;
  • до этого не получали никакой другой пенсии;
  • на день достижения пенсионного возраста работали в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности в должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;
  • имеют страховой стаж: мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет.

О каких заведениях и учреждениях идет речь

Десятикратную пенсию смогут получить работники таких учреждений:

  • общеобразовательных школ, в том числе музыкальных и художественных;
  • межшкольных учебно-производственных комбинатов;
  • работники детских домов, детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний и школ-клиник;
  • работники заведений высшего образования I-II уровней аккредитации и профессионально-технических училищ;
  • дошкольных и внешкольных учебных заведений всех типов;
  • библиотек;
  • детских клиник, поликлиник и санаториев;
  • медицинских учреждений разного типа;
  • санаторно-курортных учреждений и диагностических центров;
  • аптек;
  • контрольно-аналитических лабораторий;
  • медико-социальных экспертных комиссий;
  • интернатных учреждений для инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей;
  • медицинских отделов протезных предприятий