Кто может получить десятикратную пенсию

Единоразовую выплату в размере десяти пенсий могут получить работники коммунальных и государственных учреждений, имеющих страховой стаж, определенный законодательством. Речь идет о работниках образовательных учреждений, заведений здравоохранения и социальной защиты и должностях, работа на которых обеспечивает граждан Украины правом на пенсию за выслугу лет.

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Это работники, которые:

получили назначение пенсии по возрасту после 1 октября 2011;

до этого не получали никакой другой пенсии;

на день достижения пенсионного возраста работали в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности в должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

имеют страховой стаж: мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет.

Справочно! Узнать, за какой период работы можно получить десятикратную пенсию работникам тех или иных учреждений, можно по ссылке.

О каких заведениях и учреждениях идет речь

Десятикратную пенсию смогут получить работники таких учреждений:

общеобразовательных школ, в том числе музыкальных и художественных;

межшкольных учебно-производственных комбинатов;

работники детских домов, детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний и школ-клиник;

работники заведений высшего образования I-II уровней аккредитации и профессионально-технических училищ;

дошкольных и внешкольных учебных заведений всех типов;

библиотек;

детских клиник, поликлиник и санаториев;

медицинских учреждений разного типа;

санаторно-курортных учреждений и диагностических центров;

аптек;

контрольно-аналитических лабораторий;

медико-социальных экспертных комиссий;

интернатных учреждений для инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей;

медицинских отделов протезных предприятий

Напомним, что в 2025 году в Украине должны ввести новенькую пенсионную систему. Однако, по словам эксперта по социальным вопросам Андрея Павловского, из-за ряда экономических обстоятельств в Украине сделать это пока не удастся.